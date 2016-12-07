بالفيديو والصور.. الملك سلمان يشارك بالعرضة في المنامة

شارك خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في العرضة بالعاصمة البحرينية المنامة، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على شرف خادم الحرمين.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى مقر حفل الاستقبال بقصر الصخير، كان في استقباله حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وقد أجريت للملك مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكيان للبلدين.