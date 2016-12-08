شاهد مراسم استقبال الملك سلمان في الكويت

تحظى زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت، التي بدأت قبل قليل، باهتمام كبير على المستويين الرسمي والشعبي.

ورحّب الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، باسمه وباسم شعب وحكومة الكويت بزيارة الملك سلمان.

كما قال في بيان صادر عن الديوان الأميري إن هذه الزيارة تجسد جلياً العرى الوثقى للروابط الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين.

وتأتي زيارة الكويت، في ختام الجولة الخليجية التي قام بها العاهل السعودي، والتي شملت الإمارات وقطر، ثم البحرين التي ترأس بها أيضاً وفد المملكة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد اختتم اليوم الخميس زيارة رسمية إلى البحرين بدأها أمس الأربعاء، بعد اختتام قمة دول مجلس التعاون الخليجي.