ولي ولي العهد يبحث مع وزيرة دفاع ألمانيا مكافحة الإرهاب

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بالرياض، مساء اليوم، وزيرة الدفاع الألمانية الدكتورة أورسولا فون در لاين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في المجالات الدفاعية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب.

حضر الاستقبال مساعد سمو وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين بوزارة الدفاع.

فيما حضره من الجانب الألماني نائب رئيس هيئة الأركان الفريق ركن ماركوس كنايب، وسفير ألمانيا لدى المملكة ديتر فالتر هالر، والملحق العسكري المكلف لدى المملكة العقيد توماس شنايدر، وعدد من المسؤولين الألمانيين.