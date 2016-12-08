عبدالمجيد عبدالله يغني للاتحاد في عيده الـ90

أعلن الفنان عبدالمجيد عبدالله مشاركته في احتفالات نادي الاتحاد، بمناسبة مرور 90 عاماً على تأسيس النادي.

وقال عبر حسابه في تويتر "جماهير نادي الاتحاد العريق يسعدني المشاركة في 30 ديسمبر بمرور "90 عاما يا عميد" على ملعب الجوهرة، احتفالا بهذه المناسبة".

وسبق للفنان عبدالمجيد عبدالله الذي صرح بميوله لعميد الكرة السعودية "الاتحاد" أن قدم للفريق عدداً من الأغنيات في أكثر من محفل ومناسبة، منها "شجعوا ذا الاتحادي" عام 1988 بمناسبة فوز العميد بكأس الملك و"اتحادنا يا صانع الأمجاد".

يذكر أن الاتحاد سيخوض مباراة استعراضية بهذه المناسبة ضد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، واستعد لهذه المناسبة بعدد من الفعاليات منذ وقت مبكر، وحظيت مشاركة عبدالمجيد بتأييد وترحيب من الجماهير بمختلف ميولها.