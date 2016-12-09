رياح التغيير وبروز الكفاءات

بين الفينة والأخرى نسمع عن وزير تم تغييره وجيء بآخر والحال كذلك مع القيادات العسكرية يتم نقل بعضها من مكان لآخر لا يخفى أثر ذلك على نظر أصحاب القرارين السياسي والعسكري.

وتظل رياح التغيير بطيئة وتكاد تكون معدومة مع الوظائف الممتازة وبخاصة في ادارة الجامعات وسلك القضاء والتعليم والبلديات ومحافظي المدن والهيئات فللأسف وكيل وزارة ومدراء تعليم وشئون صحية وبلدية منذ أكثر من عقد ونيف ونحن نراهم قابعين فلماذا لا يتم الحراك مع هذه الطبقة البعيدة عن الأضواء الساطعة من حين لآخر وبخاصة أنها معمرة طويلا دون جدوى لها أثر ملموس للعامة سوى تحريك العمل دون وجود برامج للتغيير يتم مراجعتها كل عامين كحد أقصى مع الفئة المقصودة مع أصحاب القرار فالواحد من هؤلاء يكاد يكون استوطن وألف المكان والزمان والكرسي والشارع والناس وعمل شبكة واسعة من العلاقات والمصالح المتبادلة معهم وهي سيكولوجية داخلية أيما موظف مهما علا شأنه وتجاوز وجوده في المنصب والموقع أكثر من أربع سنوات على المستوى الهرمي فهو يعني عدم ايجاد كفاءات أخرى أحدث وطموحات وآمال جديدة شابة من حين لآخر وهانحن نرى وزراء ومسئولي دولة كبارًا ضمن فئة الشباب في الثلاثينيات أبلوا بلاء حسنا ولهم رؤى يسعون لإحداثها في الوطن بينما من يتولى العديد من ادارة الجامعات والشئون الاسلامية والقضاء وتحديدا في المنطقة الشرقية قد تجاوزوا الخمسين وربما الستين من أعمارهم وأحدهم في جامعة للطلبة الذكور وبعض الوكلاء في جامعات أخرى تم التجديد لهم أكثر من مرة فهل الجامعة خاوية من كفاءات أم أن ادارة رياح التغيير في هذا المستوى تكاد تكون معدومة طالما أن لا مشاكل حوله قد فاحت للعيان !

إن الحاجة ماسة في القطاعات المدنية والعسكرية والطبية والشركات على المستويين المحلي والعالمي لرياح التغيير فهي تحدث أفكارًا وبرامج جديدة وتقضي على الشللية والمحسوبية وتساعد في توسعة دائرة القيادات ذات الكفاءة بدلا من حصرها في أعداد محدودة تتم الاستعانة بها من حين لآخر نظرا لأننا لم ننشئ قاعدة كفاءات مع ضرورة وجود برنامج مسبق يتم اعداده خلال مائة يوم من استلام المنصب وتتم مراقبة تحقيقه وبذلك نضمن أن نكون طورنا للأفضل في منهاجينا الإداري والتخطيطي للصالح العام دون الخاص أما ان يكون المدير العام مطمئنًا على كرسيه لمدة ثمانية وعشرة وخمسة عشر عاما كون خلالها منظومة مجاملات وشنطة معاملات فلن تتغير رياحنا وستظل المركب يعلوها الصدأ في الميناء.

وقبل الختام لا يقدح في أحد أن ترى عميد كلية وطبيبا وقاضيا ورئيس قسم ومديرا للمرور والشرطة والبحث والأحوال المدنية يتغيرون كل عامين أو أربعة بعد أن وضع برامج جديدة زادت من الانتاجية وحسنت بيئة العمل ثم يعود الى مكتبه المهني فتلك سنة العمل النظيف وكم رأينا أناسًا كثرًا على تلك الشاكلة في مواقع عدة أبلوا بلاء حسنا وجاء من بعدهم وأضافوا أشياء أجمل وهكذا دواليك.

وفي الختام طموحات الخليجيين يتم ترديدها كثيرا من اجتماع لآخر ويظل بعضها جامدًا ومن أبرزها حركة التنقلات بين دولهم حيث التعقيد بين المنافذ البرية وكأنها أكثر من منظومة واحدة تربطها سياسات مشتركة وعلى الرغم من وجود جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين لأكثر من ثلاثين عاما الا أنه يتربع على عرش تلك الزاوية.

نقلاً عن "اليوم"

