بالفيديو.. عرضة الملك سلمان في دار الأوبرا الكويتية

حضر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة، حفل دار الأوبرا الكويتية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بمناسبة زيارته لدولة الكويت.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين، يصحبه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مقر الحفل، كان في استقباله، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفق ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

ثم قدمت طفلتان، هديتان لخادم الحرمين الشريفين وأمير دولة الكويت وسط مجموعة من الفتيات اللواتي اصطففن للترحيب بالملك المفدى.

وبعدها عزف السلام الملكي السعودي والوطني الكويتي. ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وبعد ذلك، أدى طفل فقرة دعا خلالها لخادم الحرمين الشريفين والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. عقب ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً بعنوان "العزم واحد" عن مسيرة تاريخ العلاقات السعودية الكويتية.

ثم أديت بعض العروض العسكرية. وألقيت قصيدة شعرية ترحيباً بخادم الحرمين الشريفين ألقاها الشاعر حزام بن مزعل الشمري.

وبعدها تم تقديم لوحات فنية منوعة سعودية ولوحات من الفن البحري الكويتي ومشهد مسرحي وفقرة غنائية بهذه المناسبة، كما قامت فرقة شعبية بأداء العرضة الكويتية. ثم عزف السلامان السعودي والكويتي.

وفي ختام الحفل تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز ثلاث هدايا بهذه المناسبة مقدمة من الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن الشيخ الفريق المهندس خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ومن رئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية عبدالعزيز إسحاق.

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