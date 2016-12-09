مقتطفات الجمعة

خبراء ومحللو الطقس يتواجدون بكثرة في مضمار الشهرة.. الكل يقول "الزين عندي والشين عند غيري"، وهو ما يضطرهم للإرجاف أحيانا، حيث قرأت لأحدهم أن البرد هذه السنة سيخرج من باطن الأرض وستصبح أجساد الناس زرقاء.. وسيمر فصل الشتاء بخير ولن تغيّر هذه الهرطقات شيئا في وعي واطمئنان الناس!

أسوأ عناوين الأسبوع يقول: "ثلاثة أشخاص يعتدون على معلم داخل مدرسته".. لم ينتظروه خارج المدرسة.. الشارع له هيبته.. على العكس من المدرسة.. هذا هو الواقع!

قارئ ساخر يسألني: "اعتبرني فاضي شغل، لكن أجب عن سؤالي؛ الآن بعض أجهزة الصراف الآلي تقول إن عدم طباعة إيصال العملية المصرفية يعني تبرعك بريال.. أين يذهب هذا التبرع"؟!

وزير العمل بدأ عمله بالتصريحات وطالب بخفض نسبة القبول في الجامعات بنسبة 50%، وتحويل البقية للكليات التقنية التي كانت وما تزال أكبر منتج للبطالة. يفترض بوزير العمل أن يتفرغ لوزارة العمل، ويبحث عن حلول لتلك الأخطاء التي ارتكبتها المؤسسة أثناء إدارته.

يقول الخبر إن المباحث الإدارية تحقق مع مهندسين وافدين اطلعا على معاملات حكومية سرية.. ليت التحقيقات تشمل الذين تساهلوا في تمكينهما من الاطلاع على هذه المعاملات!

يقول العنوان: السجن لموظفي بنك سحبوا 6.6 ملايين من حساب مواطنة.. ليت الصحيفة كتبت "سرقوا" بدلا من "سحبوا"!

لقطة الأسبوع للشيخ صالح المغامسي الذي خرج وهو يرتدي لباس الهلال الأحمر متطوعا مع موظفي الجهاز.

مع كل خطأ يتم ارتكابه في الميدان يخرج من وزارة التعليم من يؤكد أنه تصرف فردي.. حتى أصبح لدينا عشرات الأخطاء الفردية!

نختم برسالة ساخرة من قارئ كريم يقول فيها: منسوبو الجمارك ودعوا مديرهم بطريقة لافتة غير مسبوقة.. نحن غادر رئيسنا وذرفنا دموع الفرح بفراقه؛ والمصيبة أنه عاد إلينا مرة أخرى!

نقلاً عن "الوطن"