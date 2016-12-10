أكبر طالب جامعي سعودي 66 عاماً.. ويطمح للدكتوراه

"العلم لا ينتهي بسن".. على هذه المقولة سار أبو فواز ليصبح أكبر رجل يدرس في الجامعات السعودية، حيث يبلغ من العمر 66 عاما، فاجتهد وثابر حتى وصل إلى مراده في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

العم حمود الشمري تحدث لـ"العربية.نت" عن إصراره لطلب العلم، فرغم انقطاعه عن التعليم 24 عاماً إلا أنه عاد ودرس المتوسطة والثانوية ودخل الجامعة بانتظام، ولم يتبق على تخرجه سوى سنتين ونصف السنة.

وأوضح الشمري قائلا: "تخصصت في أصول الدين، ولن أتوقف عن الدراسة حتى أحصل على الدكتوراه، فالعلم من المهد إلى اللحد، قمت بتربية أبنائي العشرة حتى تجاوزوا أساسيات الحياة، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وحان الوقت لأن أكمل مسيرتي التعليمية، فأنا الآن في المستوى الخامس".

وأضاف العم أبو فواز: "دخلت قسم اللغة العربية في البداية رغم أنه لم يكن طموحي، ثم انتقلت إلى أصول الدين، وحظيت بتحفيز من الدكاترة وأصدقائي الطلاب، والذي ساعدني على الدراسة أن الكثير من المعلومات مررت بها في حياتي اليومية ما بين الصحراء وتربية الأبناء واحتكاكي بالزملاء، بل إن كثيرا من الطلاب يستشيرونني أيام الاختبارات وكلنا نساعد بعضنا".

الدكتور فواز اللعبون رئيس قسم الأدب في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام، لفت نظره تواجد أبو فواز بين ساحات الجامعة، فقام بتصوير مقطع فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. الدكتور اللعبون أكد لـ"العربية.نت" أنه كان يطمح من خلال تصويره أن يشجع باقي الطلبة على طلب العلم والتطور بلا كلل، ولم يتوقع أن يحقق مقطعه هذا الانتشار الواسع الإيجابي.