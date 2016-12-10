السعودية: القرار الأممي لم يرق لمستوى معاناة السوريين

أعلن المندوب السعودي في الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، خلال اجتماع للجمعية العامة حول الوضع الأنساني في حلب، أن القرار الذي أعدته كندا لم يرق إلى مستوى معاناة الشعب السوري.

وطالب المعلمي بعقد جلسة طارئة تتولى فيها الجمعية العامه حماية الأمن والسلم في حلب، وأكد أن وفد بلاده وافق على القرار رغم التحفظ منه.

وقال: "السعودية تصوت لصالح القرار الأممي بوقف إطلاق النار في سوريا"، إلا أن "المحصلة النهائية للقرار الكندي لا ترتقي لمعاناة الشعب السوري.. نحتاج لجلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة لحماية الأمن والسلم".

وتابع المعلمي: "سنبحث تلافي أوجه النقص والضعف في مشروع القرار الكندي"، مضيفاً: "ينبغي التصدي للجرائم التي تحدث في سوريا".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مساء الجمعة مشروع القرار الكندي بشأن سوريا، بأغلبية 122 صوتاً، في جلسة حاول خلالها مندوب النظام السوري عرقلة القرار متحججاً بأسباب إجرائية.

ورفضت 13 دولة القرار الأممي الذي يطالب بوقف فوري للأعمال القتالية في سوريا، والسماح بوصول المساعدات، وإنهاء حصار جميع المناطق ومنها حلب، فيما امتنعت 36 دولة عن التصويت على القرار.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، حضر اجتماعاً مغلقاً لمجلس الأمن الخميس قبل محادثات مرتقبة في جنيف، اليوم السبت، بين الولايات المتحدة وروسيا حيال اتفاق محتمل من شأنه أن يسمح بخروج المدنيين ومقاتلي المعارضة من حلب.

ومشروع القرار الذي طرق للتصويت يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا ووصول قوافل المساعدات الإنسانية.

مشروع القرار صاغته كندا وهو قرار غير ملزم يطلب وقفاً كاملاً لجميع الهجمات ضد المدنيين ورفع الحصار عن كل المدن المحاصرة.

يشار إلى أن روسيا والصين كانتا استخدمتا في وقت سابق من الأسبوع الحالي حق النقض "فيتو" على قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار لسبعة أيام في حلب.

وكانت تلك المرة السادسة التي تستخدم فيها روسيا "فيتو" حول سوريا منذ بدء النزاع في مارس 2011. وسبق أن اعتبرت روسيا أنه لن يكون لمشروع القرار الكندي أي تأثير على الأرض.