بعد نهاية جولته الخليجية..الملك سلمان: لمست قوة ترابطنا

أنهى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جولته الخليجية، التي تضمنت الإمارات وقطر والبحرين والكويت، حيث غادر بعد ظهر اليوم السبت الكويت ووصل إلى الرياض.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بالصالة الأميرية في مطار الكويت الدولي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ومسؤولون آخرون. وقد عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الكويتي.

وفي هذه المناسبة كتب الملك سلمان على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إن دول الخليج العربية وشعوبها، لها في وجداني الكثير من التقدير، وما لمسته خلال زياراتي يُبرز واقع الترابط القوي بين شعوبنا، ووحدة صفنا".