أجمل 10 صور خلال جولة الملك سلمان الخليجية

تناقلت وسائل الإعلام الخليجية والعربية أجمل الصور لزيارة الملك سلمان الخليجية، والتي استمرت 8 أيام بدأها بزيارة الإمارات العربية المتحدة واختتمها بدولة الكويت.

وشهدت الجولة احتفالات شعبية ورسمية انطلقت بمواقع تراثية بدأت في أبوظبي في موقع ميدان الوثبة في مهرجان الشيخ زايد التراثي، حيث شارك الملك سلمان احتفالات الدولة بالعيد الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وانتشرت صور الملك سلمان، وهو يتفاعل مع الفلكلور الإماراتي، والتقط العديد من الصور له وهو متفاعل مع الاحتفالات.

كما زار الملك سلمان المتحف الخاص بالموقع التاريخي لساروق الحديد، والواقع بحي الشندغة في قلب دبي القديمة، قبيل مغادرته الإمارات متوجهاً لدولة قطر.

في قطر التي استقبلت ضيفها الكبير بعروض الخيل والإبل كان هناك العديد من اللقطات المتميزة في الاحتفالات الرسمية في أحد أهم المرابط للخيل العربية مربط الشقف، بالإضافة لفلكلور شعبي أقيم بهذه المناسبة.

وفي البحرين كانت الصورة الأجمل لخادم الحرمين الشريفين وهو يمسك بالسيف، ويحتفل مع الفرق الشعبية التي احتفلت بمقدمه.

فيما كانت الكويت المحطة الأخيرة لزيارة خادم الحرمين الشريفين الخليجية، والتي شهدت احتفالات في دار الأوبرا الكويتية، والتي شهدت احتفالات بالفن الشعبي بالإضافة لمسرحية تحكي عن الحال الخليجية.

الزيارة شهدت التقاط صور فوتوغرافية معبرة لزيارة الملك سلمان، حيث وثّق المصور الفوتوغرافي، بندر الجلعود، الزيارة عبر كاميرته وتناقل جميع وسائل الإعلام الخليجية والعربية تلك الصور لخادم الحرمين الشريفين، مشاركاً في فرحة الخليجيين واحتفالاتهم الشعبية.