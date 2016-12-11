بريطانيا: السعودية لها كل الحق في الدفاع عن نفسها

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، اليوم الأحد، إن موقف المملكة المتحدة واضح من أن السعودية لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات.

وأشار فالون إلى أن السعودية لها الحق أيضاً في بحث تسوية تُعيد الشرعية للحكومة المعترف بها في اليمن.

وفي الأثناء يتواجد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بالسعودية في إطار زيارة رسمية، حيث استقبله الملك سلمان في مكتبه بقصر اليمامة.

وتأتي زيارة جونسون إلى الرياض بعد أيام على حضور رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، القمة الخليجية الـ 37 التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في المنامة.

وكانت ماي قد أثنت خلال القمة على التعاون الاستخباراتي مع المملكة العربية السعودية، الذي أنقذ أرواح آلاف البريطانيين، كما أكدت التزام بلادها ببناء خطة استراتيجية للتصدي للعدوان الإيراني ضد دول الخليج.