جونسون من السعودية: علاقتنا معكم تمتد لأكثر من 100 عام

أكد وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أن العلاقة بين بلاده والسعودية تمتد لأكثر من 100 عام، معرباً عن قلقه من التهديد الإيراني الذي يقلق المملكة.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن العلاقة بين السعودية وبريطانيا لا تقتصر على التجارة والأمن، بل تتعدى ذلك إلى علاقة بين شعبين.

وأكد جونسون أن التهديد الإيراني في المنطقة يقلق بريطانيا كما يقلق السعودية، وأضاف أنهم قلقون من استهداف السعودية بصواريخ باليستية مصدرها اليمن.

من جهته قال الجبير إنه تم بحث التعاون الأمني والعسكري والتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى التعاون الاستراتيجي بين السعودية وبريطانيا، وأنه بحث مع وزير الخارجية البريطاني الملفات الإقليمية، وخصوصاً تلك المتعلقة بعملية السلام والاستقرار السياسي.

وأضاف الجبير أنهما بحثا الأوضاع المؤلمة في سوريا، واتفقا على أهمية الوصول إلى حل سياسي مبني على قرار مجلس الأمن 2254، وعلى أهمية وضرورة إدخال المساعدات للمتضررين في سوريا. وفي الملف العراقي قال الجبير إن الموقفين السعودي والبريطاني متطابقان لجهة تنفيذ الاتفاقات التي أبرمت 2014، والتي تعطي لكل الطوائف حقوقها، وتضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً.

وعن اليمن تحدث الجبير عن الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سلمي في اليمن.

ولا تغيب إيران عن الاجتماع، وقال الجبير إنهما بحثا الإرهاب والتعاون المميز بين البلدين، بالإضافة لتدخل إيران الدائم في شؤون المنطقة، ورفض هذا التدخل من قبل تلك البلدان.

وعند سؤال وزير الخارجية البريطاني عن تصريحاته السابقة تجاه السعودية، واعتذاره لاحقاً، أكد أن اليوم هو للتحدث عن الإيجابيات بين بلدينا، وأنه مؤمن بمتانة تلك العلاقات.

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن موقف بريطانيا، في ما يخص العلاقات البريطانية والسعودية، متين ومستمر، وما نشر على لسان وزير الخارجية لا يعكس ما قيل وقد أخرج عن سياقه.