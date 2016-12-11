الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية البريطاني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة، اليوم الأحد، وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس.

ووصل وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إلى الرياض الأحد. وكان في استقباله مع الوفد المرافق له في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة جونسون إلى الرياض بعد أيام على حضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي القمة الخليجية الـ 37، التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في المنامة.

وكانت ماي أثنت خلال القمة على التعاون الاستخباراتي مع المملكة العربية السعودية، الذي أنقذ أرواح آلاف البريطانيين، كما أكدت التزام بلادها ببناء خطة استراتيجية للتصدي للعدوان الإيراني ضد دول الخليج.