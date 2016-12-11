السعودية تدين تفجير كاتدرائية الأقباط في القاهرة

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة وبأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في الكاتدرائية المرقسية في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد المصدر أن هذا العمل الإرهابي الجبان يرفضه الدين الإسلامي الحنيف، كما ترفضه بقية الأديان والقيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية.

وختم المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.