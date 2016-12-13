تفاصيل اختطاف قاضي القطيف أمام منزله

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل السعودية الشيخ منصور بن عبد الرحمن القفاري على اهتمام وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بقضية اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني.

فيما استنكر عمدة تاروت عبدالحليم آل كيدار حادثة الاختطاف الإرهابية لقاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت بالقطيف شرق السعودية صباح اليوم.

وأضاف آل كيدار لـ"العربية.نت" أنه شاهد أحذية القاضي الجيراني أمام منزله بالقرب من سيارته، وهذا دليل على اختطافه بوحشية من قبل جماعة إرهابية تحاول استهداف الوطن، وأضاف أن الجهات الأمنية منذ الصباح الباكر عملت على تمشيط الحي والبحث عن الأدلة والتحقيق في هذه الحادثة، حيث قامت جماعة إرهابية باختطافه، وقامت زوجته بإبلاغ الجهات الأمنية بهذه الحادثة.

وأشار العمدة إلى أن الشيخ الجيراني كان قد تعرض عدة مرات للاعتداء على ممتلكاته ومحاولة حرق منزله من قبل مجهولين، وطالب في ختام حديثه بوحدة الوطن ضد هذه الفئة الضالة التي تحاول الزعزعة وتشويه سمعة أهالي القطيف، الذين يقفون يداً واحدة مع أمن واستقرار الوطن.

وكانت الجهات الأمنية في محافظة القطيف قد باشرت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء بلاغاً، يفيد باختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت.