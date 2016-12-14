شاهد نقل الذخيرة بعناية فائقة عبر طاقم فني سعودي

تؤكد السعودية دوماً على أن قوتها العسكرية محكومة بسياستها الثابتة في عدم التدخل في شؤون الغير ولتكريس مبدأ الدفاع عن نفسها تقوم بمناورات داخلية وفق معايير عالية التقنية للتأكّد من جاهزيتها.

لا يقود هذا السائق السّعودي مركبة شحن أو رافعة عادية، إنـّه يقود آلية على سرعات منخفضة تدرّب عليها بعملية ومنهجية لنقل قنابل وصواريخ الطائرات الحربية التي تستهدف العدوّ من مكان حفظها حتى تركيبها في المكان المهيأ لها .

الذخيرة التي تنقل بعناية فائقة وفقَ معاييرَ معيّنة للتأكد من جاهزيتها وبرمجتها ثمّ تركيبها عبر طاقم فني سعودي درّب أفراده من أجل ذلك .

وتمتلك السعودية في مخازنها ذخائرَ متنوّعة مسموحا بها دولياً... باهظة الثمن بفضل التِقـنية الإلكترونيةِ المتوفـّرة بها وقدرتِها على تدمير الهدفِ المحدّدِ وبدقـّة عالية جداً.

وتؤكد السعودية أنّ قوتها العسكرية محكومة بسياستِها الثابتةِ في عدم التدخّل في شؤون الغير ولتكريس مبدأ الدفاع والذود عن نفسِها وأنّها تسخر لمن يعاديها أو يتربّصُ بالمنطقةِ شراً.