القبض على طباخ إثيوبي قَطّع جسد عسكري بساطور

بعد قيامه بجريمة نكراء، حيث قطّع أجزاء جسد الرقيب عادل عسيس بساطور حتى غرقت جثته بالدماء في "جزيرة فرسان" جنوب غرب المملكة.

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بجازان، على الطباخ الإثيوبي القاتل بعد توفر الأدلة وهروبه بعد تنفيذ الجريمة حيث تمت محاصرته في محافظة ضمد مساء الثلاثاء.

ويعمل الرقيب عادل في حرس الحدود بمركز البحث والإنقاذ بجزيرة فرسان، ومتزوج ولديه ولدان وبنتان، وهو في العقد الرابع من العمر، وكشفت التحريات أن الجاني في القضية التي حدثت قبل شهر إثيوبي الجنسية، يعمل طباخاً بأحد مقار قطاع حرس الحدود بفرسان.