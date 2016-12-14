ما الذي يجري في «كاوست» ؟!

لافت جدا أن يتقدم رئيسان أجنبيان مرموقان للجامعة «العالمية» باستقالتيهما دون أن يكملا مدة تعاقدهما، ولافت أكثر أن تعمل الجامعة دون أن تعلن ميزانيتها لتوضح وضعها المالي وإيراداتها ومصروفاتها بكل شفافية، كذلك لافت أن تستمر الجامعة في طلب التبرعات والهبات في الوقت الذي خصص لها عند تأسيسها أكثر من ٢٠ مليار ريال كأوقاف تؤمن لها الموارد اللازمة لتشغيلها!

أما السؤال الأكثر إلحاحا، فهو ماذا قدمت الجامعة العالمية التي أنفق عليها بكل سخاء بعد هذه السنوات لتحقيق أهداف إنشائها، وماذا استفاد الوطن وأبناؤه منها ناهيك عن العالم والبشرية؟!

أعتقد أننا بحاجة لكشف حساب تقدمه «كاوست» للمجتمع تكتب صفحاته بأحبار الشفافية، لنطمئن أولا على هذا المشروع العملاق ومضيه في تحقيق أهدافه المرسومة، ولنتعرف ثانيا على انعكاس مخرجاتها على مسيرة ارتقاء الوطن علميا وحضاريا وتنمويا، ولنرى ثالثا مكانة الإنسان السعودي عاملا وطالبا فيها، فالمشروع لم يكن لوحة عالمية على مبنى فاخر يملؤه عاملون من مختلف جنسيات الأرض بمرتبات عالية، وإنما مشروع علمي حضاري يهدف لوضع بصمة سعودية على خارطة العالم الحضارية!

لقد كان مشروع الجامعة حلما عظيما لرجل عظيم، وكل ما أخشاه أن يتحول الحلم إلى «كابوس»!

*نقلاً عن "عكاظ"