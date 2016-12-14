وقت غير مناسب

في عتمة الليل ووسط أجواء باردة، يضطر الطلاب والطالبات بمختلف مراحل العمر إلى النهوض مبكرين للحاق بالدوام في مدارسهم، فعندما يكون لديك أطفال يدرسون في المدارس فأنت حتمًا ستعرف ماذا يعني توقيت صيفي في فصل الشتاء، بالنسبة لك ولأبنائك يعني معاناة مستمرة حتى ينتهي هذا الفصل، لأن فكرة الاستيقاظ مبكرًا وتجهيز الأبناء للمدرسة هو أمر مرهق ويوتر ويربك الأسرة، حيث يبدأ من بعد صلاة الفجر مرورًا بخروج الأبناء تحت جنح الظلام وبرودة الطقس إلى المدارس، وانتهاء برحلة المخاطر في حافلات نقل الطلاب والطالبات التي تتسابق للحاق ببداية اليوم الدراسي.

فعندما تخرج من المسجد بعد صلاة الفجر فحتمًا سترى حافلات النقل وهي تجوب الشوارع بأقصى سرعة لها حتى تستطيع اللحاق بالمدارس، وهذا يعني أن خطر وقوع الحوادث وارد وبنسبة كبيرة لأن المطلوب من سائقي هذه الحافلات أن يصلوا في الموعد المحدد لبدء الدراسة خاصة إذا علمنا أن أكثر مؤسسات النقل أو المدارس لا تملك العدد الكافي من الحافلات، وهذا يعني إننا نعرِّض أبناءنا لمخاطر السرعة والحوادث لا سمح الله، في وقت نستطيع أن نؤخر الدراسة ساعة واحدة دون أي مساس بالعملية التعليمية.

فبدء الدراسة في الشتاء بالتوقيت الصيفي، له أثر سلبي على المصلين لصلاة الفجر وعلى طلبة المدارس، كما إنه لم يتم فيه النظر إلى بعض الأضرار التي ستلحق بالطلاب والطالبات، حيث سيزداد العبء عليهم أثناء هذه الفترة، لكونهم سيذهبون إلى مدارسهم في وقت مبكر وجو بارد وخاصة من يدرس منهم في المرحلة الابتدائية، حيث إن وصولهم إلى المدارس في هذا الوقت سينعكس عليهم بشكل سلبي، الأمر الذي قد ينتج عنه ردة فعل عكسية قد تؤدي في النهاية إلى كرههم للمدرسة وللدراسة.

إن الدوام المبكر في فصل الشتاء يُحمِّل الطلاب والطالبات مزيدًا من الأعباء الصحية بسبب البرد، ولا يؤدي إلى تحقيق الأهداف التعليمية، فبدء اليوم الدراسي في الساعة السابعة في فصل الشتاء أمر غير مناسب، فلو قامت وزارة التعليم بتأخير وقت الدوام الصباحي حتى الساعة الثامنة يكون أجدى وأكثر سلامة لصحتهم وأكثر فائدة في التحصيل العلمي.

*نقلاً عن "المدينة"