أيادي الظلام

امتدت يد الغدر والخيانة، والجهل والضلال، لتطعن في الظهر والخفاء، ولتفصح عن غيها وفحشها وتفشي شريعة الغاب.

هذا ما قامت به الجماعات الضالة من أهل التطرف والإرهاب، لتدنس المقدسات الدينية، وتثير النعرات الطائفية في الوطن الواحد، ومهما بلغت جرائمهم فإن هذا الفكر الأسود الذي يعمل كالخفافيش في الظلام ليعبث بأمن مصر وشعبها، ويزهق أرواح الأبرياء من أهلها.

إن حبالهم وإن امتدت لإزهاق بعض الأرواح، فإنها لن تستطيع أن تنزع الوحدة الوطنية من قلوب المخلصين من أهل مصر الذين يعشقون أمن بلادهم، ويضحون بكل ما أوتوا من أجل هذا الهدف السامي.

إن الفكر الواعي السليم في سائر الرسالات السماوية يحث على احترام الإنسان والمعتقدات، فالجميع في وطن واحد آمن بالإله خالق الإنسان والبشر، يرفع لواء الإنسانية فوق كل معاني الفرقة والاختلاف.

إن الإرهاب مهما طغى ومد يده الخسيسة لتغتال البراءة وتدنس الطهارة، فإنه في النهاية سيقع فريسة للقانون العادل وللقصاص من أجل أخذ حقوق الأبرياء وكذلك عذاب الآخرة.

وهذا ما يجب أن نفرد له مكانة واسعة في أبواق الإعلام السمعي بصري والإلكترونية من أجل نشر الثقافة الواعية وتنبيه الشباب إلى السم الزعاف الذي تفرزه هذه الجماعات من أجل أن تسمم أبناءنا بأفكار التطرف باسم الدين، والدين منهم براء.

ولكني أتساءل: لماذا تتكالب هذه الظاهرة المتوحشة لتنتشر في بيوت العبادة؟ أليس ذلك يدعونا لربط ما يجري حولنا بما يسمى "الربيع العربي"، وأي ربيع، بل هو قتل وترويع ورعب للشعوب المسالمة.

لقد استطاع الإرهاب إلى النفوذ إلى عقول الأجيال التي سمموها تارة بالعقيدة المشوهة عن الجهاد والحور العين التي تنتظرهم في الآخرة، وأخرى بالإغراء بالمال والشهوات، ولعلهم استطاعوا أن يغسلوا لهم عقولهم بالمخدرات والرشا بالمال، خاصة للشباب الذين اصطادوهم من أوكار الفقر والتخلف، واستخدموهم كأدوات لتنفيذ أجندات قذرة تهدف إلى تمزيق أواصر الدول العربية وصرفها عن عملها في البناء والتطور إلى فوضى عدم الاستقرار.

إن العالم العربي اليوم يعج بأفظع الجرائم التي لم يشهدها تاريخنا ولا حتى أيام المغول التتار.

دمار وخراب وقتل تحت الأنقاض، وتجويع وخوف وخيانة وخسة، وكل ذلك باسم الطائفية المتطرفة، فلعلنا ندرك أهمية دراسة هذه الظاهرة، كيف نبتت؟ وأين نشأت وترعرعت؟ ومن أين استقت مفاهيمها؟ ومن هو المحرض عليها؟ لا شك أن هناك من يدعمها من أجل تقسيم عالمنا العربي والإسلامي إلى أشلاء وأوصال متقطعة.

أين الثقافة الدينية الواعية النبيلة السمحة التي تقوم على مكارم الأخلاق، وحفظ الأوطان، والانفتاح على الآخر، وحفظ العهود والمواثيق؟ وأين الانتماء الوطني الذي يدعو إلى اللحمة والتكاتف والتعاون والافتخار بحماية الأرض والعرض؟

إننا أمام مكونات غريبة عن ثقافتنا ومعتقداتنا تتهاوى إلى منحدر سحيق، ماذا سيكتب التاريخ إذا سكتنا عن هذه الجرائم الوعرة؟

الأمر خطير، والفكر الضال يستشري وينتشر بين الشباب الذي عوضاً عن أن يكون مقبلاً على الحياة أصبح مدبراً عنها، لابد من تضافر الجهود لصد هذا الفكر وقتله في مهده، الدعوة موجهة إلى الجميع، أفراداً ومؤسسات وحكومات ودولاً للوقوف أمام الفكر الظلامي المجرم، والعمل على وأده إلى غير رجعة، وذلك عبر وسائل عديدة، منها التربية والتعليم، والثقافة والإعلام، والوعي الديني الحكيم المنفتح على الديانات الأخرى بالقبول والتسامح تحت مظلة الإنسان.

إن الوعي القانوني بأن ينال المجرمون أقسى أنواع القصاص الرادع لغيرهم أو لمن تسول له نفسه قتل وترويع الأبرياء مهما كانت انتماءاتهم وأطيافهم ودياناتهم.

إن مواجهة قوى الظلام واجبة لتحقيق عدالة السماء بالأمن والأمان ونشر المحبة والسلام بين الشعوب على اختلاف مذاهبها وطوائفها.

نحتاج إلى نشر مفاهيم جديدة للقيم النبيلة التي جاءت بها رسالة الإسلام السمحة التي تدعو إلى مكارم الأخلاق.