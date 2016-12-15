طفل يرى حطاما، أنقاض تراب، صراخ رجال، بكاء نساء، صواريخ مدافع وطلق نيران، "أين أبي"؟ من شدة الخوف قال. يمسك به أحد المارة فيسأله أين أهلك؟ أين أبوك؟ فيؤشر بيده لما كان يشبه بيته قبل الانفجار! فيجيبه الرجل والدموع تنهار "بابا راح الجنة خيّو". جنة! راح! كلمات لا يستوعبها البال! ولكنه سيكبر يوماً ليعي أن ما رآه في حلب كان جهنم من كثرة النار!

هل فقد العالم الغربي ضميره؟ لم يعد هذا مجرد سؤال! هدنة وجلسات نقاش لم تثمر إلا "أدان فلانٌ وأدان علان". شعب ينسف بأكمله أمام أعيننا وليس في استطاعتنا غير الدعاء وقت الأذان! ألم تنشأ الأمم المتحدة "للمحافظة على سلم البلدان ونشر الأمان!؟" سؤال يسأله "المعلمي" في المجالس والجمعيات وفي كل مكان!

اصح أيها الضمير وكن جلداً فلقد آن الأوان! اصح وكفك مزح ولعب وأردع "مجموعة الخلان"! اصح وانظر ما تفعله في حلب روسيا وإيران! هاك ملكنا وهاك وزيرنا وهاك سفيرنا بخطبهم يبحثون عن ذاك المختبئ الجبان! اصح أيها الضمير وامسك بيد الطفل ولا تغرقه مثلما غرق "إيلان"! فشعبهم يغرق! وشعبهم يلجأ! وشعبهم يموت! وشعبهم يحرق!

أو ليس للإنسانية عندك من مكان!؟

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ) رددها يا صغيري ولا تخف فهناك ربٌ هو خير من يستعان..

(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار) رددها يا صغيري فعندك رب يمهل ولا يهمل أي دمعة انهمرت في وقت اشتد فيه الزمان!

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ) رددها يا صغيري فلك رب سيكرمك على صبرك بالجنان.. لا جنان أرض فـ (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ).