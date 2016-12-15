النجيمي يعتذر للمحامي اللاحم: أقر بفضلك

حسمت اللجنة الابتدائية الرابعة للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني، الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالرحمن اللاحم ضد الدكتور محمد النجيمي بالتنازل والتصالح، بعد أن قدم النجيمي اعتذاراً رسمياً للاحم، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ".

ونص خطاب الاعتذار على "إشارة إلى اللقاء التلفزيوني على قناة bbc العربية الفضائية بتاريخ 2012/‏2/‏27 وما حدث من اختلاف وجهات النظر مع الأخ المحامي عبدالرحمن محمد اللاحم فإني أتقدم بالاعتذار عما قد يكون فيه إساءة في حقه في هذا اللقاء، حيث إنني لا أقصد التقليل من شأنه، بل هي اختلاف وجهات النظر، وأقر له بالفضل والتقدم في مهنته مهنة المحاماة، وهذا الاعتذار نابع من الأخوة بيننا وتعليمات ديننا الحنيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون".