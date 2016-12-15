عصابة سرقة صرافات البنوك في قبضة شرطة الشرقية

قبضت شرطة المنطقة الشرقية على وافدين آسيويين تورطا في عمليات سرقة مبالغ من حسابات عملاء بنوك وبحوزتهما أجهزة تستخدم في سرقة عملاء البنوك وبطاقات ومبالغ مالية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: أنه في إطار المتابعة الأمنية لما يسجل من بلاغات جنائية لاسيما ما وقع مؤخرا من حوادث احتيال بالمنطقة الشرقية وعدد من المناطق يتم تنفيذها من خلال تركيب أجهزة لقراءة بطاقات الصراف الآلي بمنافذ الأجهزة للتمكن من الاستيلاء على معلومات البطاقة واستخدامها في عمليات سحب مبالغ مالية من حسابات عملاء البنوك.

وقال الرقيطي: "تمكنت بفضل من الله وتوفيقه شرطة محافظة الخبر من خلال بحث وتحريات موسعة في الحوادث من الإيقاع بوافدين شرق آسيويين في العقد الرابع من العمر لقاء تورطهما في ارتكاب تلك القضايا".

وعثر بحوزتهما على أجهزة القراءة المستخدمة في حوادث الاحتيال والسرقة ومجموعة من الأدوات والبطاقات ومبالغ مالية، وتم إيقاف المتهمين والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.