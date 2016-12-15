عملة وهللة جديدة

مؤسسة النقد أصدرت العملة الجديدة، والتي سيبدأ تداولها 26 ديسمبر، وحملت بعض التغييرات المهمة في الفئات، حيث أصبح هناك فئة ريالين معدني وفئة هللة، مع تغيير تصميم العملات لكي تحمل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وهو الإصدار السادس في تاريخ المملكة. الأبعاد والأثر الاقتصادي لن يكون كبيرا أو مؤثرا من حيث السياسات المالية والنقدية، ولكن هناك أبعاد مهمة أمنية تضاف للعملة مع كل مرحلة إصدار، ومع أن النقد المتداول "الكاش" يقارب 203 مليارات ريال وفق آخر إحصاء، وهو برأيي رقم ليس كبيرا جدا مقارنة بحجم السداد كمشتريات والسحب الإلكتروني بالمملكة، وأيضا حماية من التزييف للعملة "وتعريف التزييف: هو إصدار عملة مشابهة تماما من ورق وأحبار ورسومات وغيره" أو التزوير "التزوير: هو إحضار عملة صحيحة وإجراء تعديلات عليها رفع قيمة أو نحو ذلك"، وهذا الإجراء الأمني الإضافي الذي يتم مع كل إصدار للعملة يعني مزيدا من الحماية والأمان، فمن المهم أن ندرك أن تزييف أو تزوير العملات في حال انتشر أو نجح هو استنزاف اقتصادي كبير ويضر العملة برفع نسب التضخم، وأيضا نوع من أنواع الاحتيال والسرقة للدول واقتصادياتها، وهذا حين يحدث يسبب كارثة لأي اقتصاد ويستنزفه.

إصدار مؤسسة النقد لعملة 2 ريال معدني خطوة برأيي يتطلبها الحال الاقتصادي فأسعار الأمس ليست كاليوم، وأيضا كثير من التداول يمكن أن يتم بريالين لكثير من السلع، ولا يجدي إصداره ورقيا لأنه مكلف وعمره الزمني قصير وهذا يزيد العبء على المؤسسة، فالإصدار المعدني أفضل على الأقل عمره الافتراضي 25 سنة، وقد يزيد وهذا سيوفر الكثير من المصاريف على الدولة، وكذلك تسهيل تداوله، أما إصدار الهللة الواحدة فهي استكمال للعملة المصدرة، وأعتقد أن إصدار ريالين معدني سيزيد من تداول العملة النقدية بما يعني الحاجة للهلة الواحدة، وتوقعات مستقبلية أن يكون هناك تداول أكبر للمعدني، وهي على أي حال تصدر لتوقعات مستقبلية أفضل من عدم الإصدار. أما فئة 1000 ريال وهي لم تصدر بالطبع كنت تمنيت أن تصدر سابقا نظرا للوتيرة السعرية والتضخم السعري سابقا وهي مقالة منذ سنة ونصف، ونحن نلحظ اليوم متغيرات كثيرة لا تبرر فئة 1000 ريال وانحسار التضخم وارتفاع القوة الشرائية أفضل من السابق، وهذا ما يعني أن كل ما زادت فئة العملات رقميا كان مؤشرا تضخميا لوضع القوة الشرائية، والتوزان هو المطلوب أفضل وهو ما قامت به باحترافية مؤسسة النقد.

*نقلاً عن "الرياض"