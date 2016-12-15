فوز له ما بعده

مع إطلالة الدورة السابعة الجديدة لمجلس الشورى السعودي، وردنا خبرٌ مهمٌّ، له دلالات عميقة، وهو فوز الشورى السعودي بقيادة البرلمان العربي.

حيث فاز رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى عضو البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي برئاسة البرلمان العربي لمدة عامين مقبلين، وجاء ذلك وفق واس، في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، في الجلسة الإجرائيَّة للبرلمان العربي في مقر الأمانة العامَّة لجامعة الدول العربيَّة، وحصل الدكتور السلمي على 53 صوتًا من أصل 66 (عدد الأعضاء الحاضرين)، فيما حصلت منافسته المرشحة السودانيَّة عضوة البرلمان العربي سامية حسن على 13 صوتًا.

البرلمان العربي كيان رسمي، يعمل تحت غطاء جامعة الدول العربيَّة، وتمَّ الاتفاق في مؤتمر القمة العربيَّة عام 2001 في عمان، لإنشائه، ومنح الأمين العام لجامعة الدول العربيَّة التفويض لإنشائه، وبدأ البرلمان في عام 2004، بفترة انتقاليَّة، وفي مؤتمر القمة العربيَّة العادية في الجزائر، تمَّت الموافقة على إرسال ممثلين إلى جلسات البرلمان التي جرت في مقر جامعة الدول العربيَّة في القاهرة، مصر، ولكل دولة من الدول الأعضاء إرسال أربعة أعضاء، إلى البرلمان العربي، وصدر نظامه الدائم في 2012.

مبروك للدكتور مشعل السلمي، وهو أكاديمي من قسم الدراسات الإسلاميَّة بكلية الآداب، بجامعة الملك عبدالعزيز، وهو عضو مجلس الشورى لدورتين سابقتين، وتمَّ التجديد له في الدورة الحاليَّة، يعني أن خبرته البرلمانيَّة عريقة.

انتخاب وليس تعيين الدكتور مشعل للبرلمان العربي يدل أولاً على ثقة الدول العربيَّة بالتجربة السعوديَّة البرلمانيَّة المتمثِّلة في مجلس الشورى، وثانيًا، أنَّ مسؤوليَّة الشورى السعوديّ امتدَّت خارج نطاق الحدود لتشمل العالم العربي كله.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

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*نقلاً عن "المدينة"