مؤسسة النقد السعودي ترفع معدل "إعادة الشراء المعاكس"

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي، مساء الأربعاء، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وإبقاء معدل اتفاقيات إعادة الشراء عند 200 نقطة أساس، بناء على المستجدات التي حصلت في الأسواق المالية المحلية والدولية، على أن يسري مفعول هذا القرار فوراً، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصف رئيس الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السديري، في مقابلة مع "العربية"، خطوة "ساما" برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس بـ"الإيجابية"، مؤكداً أن ذلك سيسهم في ارتفاع أرباح البنوك.

ونفى السديري حدوث أي ارتفاع في تكلفة الاقتراض على المؤسسات، موضحاً أن هذا الإجراء جاء بهدف عدم سحب الودائع في البنك المركزي.

وفيما تعتزم المملكة زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، للمساهمة في تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة، توقع السديري أن نشهد خطوات مماثلة عبر زيادة رأسمال صناديق حكومية أخرى، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة الإنفاق الحكومي. علماً أن حجم قروض هذه الصناديق ، بحسب السديري، لا تتعدى 80 مليار ريال قياساً للقروض التجارية في المملكة بالتالي فلا بد من تعزيزها لدعم الاقتصاد السعودي.

بدوره، أعلن مصرف الكويت المركزي، الأربعاء، في بيان أنه رفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة.

جاء هذا الإعلان بعد دقائق من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتلميحه إلى وتيرة أسرع لزيادات للفائدة في 2017.