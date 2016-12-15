ما حقيقة بيع عمالة النظافة للخضار في الأحساء؟

نفت أمانة الأحساء صحة الفيديو المتداول بشأن بيع عمالة النظافة لخضار تمت مصادرتها من البلدية، حيث أوضح الفيديو وجود مجموعة من الخضراوات في سيارة خاصة للنظافة في أمانة الأحساء.

وبينت الأمانة في بيانها أن مقطع الفيديو المنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر سيارة نقل تابعة لشركة النظافة، وقيام أحد العاملين بها نقل الخضار لإحدى السيارات الخاصة، وحسب تعليق ناشر المقطع فإن العمالة تنقل الخضار من سوق الخضار وتبيعها على الخضارين بالمحلات لبيعها للمواطنين.

عليه نبين أن العمالة تابعة لشركة النظافة (متعهد مشروع النظافة لبلدية الجفر والقرى التابعة لها)، والواقعة شرق حاضره الأحساء، ونؤكد أن هذا المقطع كان يوم الاثنين ٢٨ صفر ١٤٣٨ وتم في حينه قيام فرع البلدية المختصة (بلدية الجفر) ممثلة بإدارة الخدمات بالتحقق عن هذا الأمر، وتبين أن مقطع الفيديو مسجل بعد الساعة ١٢:٣٠ ظهرا أي بعد انتهاء الدوام الرسمي لعمال النظافة، وأن كمية الخضار المنقولة صغيرة، حيث تم شراؤها من قبل العمال أنفسهم لنقلها لمقر سكنهم وليس للبيع كما ذكر المواطن بالمقطع، ونوضح أن المواطن الذي قام بتسجيل المقطع لم يتثبت من الموضوع قبل نشره، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات.