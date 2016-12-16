استشهاد رجل أمن سعودي أثناء مداهمة وكر

استشهد رقيب الشرطة السعودية، حزام بن موسى البارقي، الجمعة، متأثرا بطلق ناري إثر مداهمة شرطة محايل لمصنع خمور.

وأعلن الناطق الإعلامي بشرطة عسير عن ورود بلاغ لدوريات الأمن بمحافظة محايل بوجود أشخاص أفارقة مجهولين يقومون بترويج المخدرات والعرق المسكر بطريق الريش آل مشول في محافظة محايل.

وأضاف الناطق أنه أثناء محاولة رجال الشرطة القبض على المشتبه بهم، تعرضوا لإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد أحد أفراد دوريات الأمن بمحافظة محايل.

واعتقلت الشرطة أحد المتهمين، واتخذت الإجراءات الأولية، وأشعرت هيئة التحقيق والاعاء العام، فيما جرى تمشيط المنطقة لتعقب متهم آخر.