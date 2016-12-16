السعودية.. ضبط شاب يروج لبيع الأسلحة على "تويتر"

تمكنت قوة الضبط الميداني التابعة لشرطة الرياض، من ضبط مواطن عشريني كان يروج لبيع أسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت بحوزته مسدسان و50 طلقة، حسب ما أعلن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض.

وأوضح الناطق أنه من خلال متابعة ورصد مواقع التواصل، رصدت الشرطة حساباً على "تويتر" يعرض بيع أسلحة، وبالتحريات والمتابعة نجحت الشرطة في التعرف على هوية صاحب الحساب، واتضح أنه سعودي في العقد الثالث من العمر.

وخلال كمين محكم تمكنت قوة الضبط الميدانية من القبض عليه، وعُثر بحوزته على قطعتي سلاح من نوع مسدس وعدد 50 طلقة، وجرى التحفظ على المضبوطات وإيداع المتهم في التوقيف، وإبلاغ فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بوصفها جهة اختصاص.