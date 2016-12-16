بأشد العبارات.."كبار العلماء" تدين اختطاف قاضي القطيف

دانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، بأشد العبارات، اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ محمد الجيراني.

وقالت في تغريدة بثتها الأمانة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إن "اختطاف القاضي الجيراني جريمة مدانة بأشد العبارات، وشعب السعودية يقف صفا واحدا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء".

وكانت الجهات الأمنية في محافظة القطيف قد باشرت في وقت سابق من صباح الثلاثاء الماضي بلاغاً، يفيد باختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ محمد الجيراني في ظروف غامضة من أمام منزله في جزيرة تاروت.