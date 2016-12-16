هذا ما بحث عنه السعوديون في غوغل خلال 2016

كشف مؤشر اتجاهات البحث الصادرة عن غوغل لعام 2016 عن أن مسلسل "شباب البومب 5" من بطولة الفنان فيصل العيسى والمجموعة المكونة من سلمان المقيطيب، مهند الجميلي ومحمد الدوسري ومن إخراج سمير عارف، هو أكثر عمل درامي بحث عنه السعوديون في العام الذي تبقى على نهايته حوالي 15 يوماً، وحل ثانياً المسلسل التركي "بنات الشمس" من بطولة إيمري كناي، كرم بورسن، وتولغا ساريتاش.

وعلى صعيد الأغنيات حلت "بربس" للفنان والمخرج الشاب ماجد العيسى في المركز الأول، تلتها أغنية ماجد المهندس "تناديك" من كلمات ياسر التويجري وألحان أحمد الهرمي ثانياً، وفي جانب الشيلات حلت شيلة "هب البراد" من كلمات الشاعر ماجد الديحاني وأداء المنشد عبدالعزيز العليوي في المركز الأول، ثم شيلة "مرحبا مليون" من كلمات الشاعر علي بن حمري وأداء راشد آل سالم وصوت يام ثانياً، وعلى صعيد الأحداث حلت مناورات "رعد الشمال" التي احتضنتها مدينة حفر الباطن (شمال شرق المملكة) والتي تعد الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط بمشاركة 20 دولة مع قوات درع الجزيرة في المركز الأول، وثانياً بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم يورو 2016.

أما أكثر كلمة بحث عنها السعوديون في المجمل العام فكانت كلمة "طاقات" البوابة الوطنية للباحثين عن عمل، تلاها "أولمبياد ريودي جانيرو 2016" ثم "بوكيمون جو" ثالثاً وأغنية "بربس" رابعاً وخامساً مسلسل "شباب البومب 5".

وفي تعليق على نتائج محرك البحث الأشهر في السعودية "غوغل" قال الممثل والمنتج فيصل العيسى لـ"العربية.نت": "الحمدلله على هذا النجاح، وقد أنصفنا غوغل وقبله يوتيوب الذي سجل للجزء الخامس من "شباب البومب" فقط حوالي 200 مليون مشاهدة، وللأجزاء جميعها وصلنا بفضل الله إلى 400 مليون متابع". وأضاف: "نتائج غوغل ويوتيوب كانت منصفة لنا أكثر من وسائل الإعلام، ولغة الأرقام دائماً لا تكذب، وهي صادرة عن شركات عالمية ذات سمعة في عرض وتقديم المحتوى".

وأوضح العيسى أن نتائج "غوغل" في 2016 أعطت مؤشراً حقيقياً على حد وصفه، يعكس توجه الشباب من ناحية الدراما أو المحتوى الموسيقي ومتابعة الأحداث الرياضية.