بالفيديو.. موظفون صوروا تحدي المانيكان في مكان محظور

تعرض موظفو أحد المصارف السعودية للمساءلة والتحقيق على إثر تصويرهم مقطعا على طريقة (المانيكان)، لاقى انتشارا واسعا، حيث ظهر الموظفون مع عامل الشاي وأحد العملاء وهم يقومون بأداء الحركة الشهيرة للمانيكان وسط غرفة العمليات، ما دعا إدارة المصرف للقيام بالتحقيق معهم كون التصوير في غرفة العمليات من المحظورات لدى المصارف.

يذكر أن تحدي المانيكان هو تحدٍّ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يكون بتصوير أشخاص يتجمدون خلال التصوير للإيحاء وكأن الشخص تمثال أو مانيكان غالباً ما يكون التحدي مع موسيقى "بلاك باتليز".

وظاهرة تحدي المانيكان بدأت من خلال طلاب في مدينة جاكسونفيل في 12 أكتوبر 2016. بعدها انتشرت بشكل خاص بين الفرق الرياضية والمجموعات البشرية المشهورة.