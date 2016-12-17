هذه أبرز "الفيديوهات" التي شدّت السعوديين في 2016

يكاد ينتهي عام 2016، وفيه عشرات مقاطع الفيديو التي تابعها السعوديون على يوتيوب، نقدم في الآتي أبرزها:

طيار سعودي يبهر العالم

19 مارس، 2016: حظي أحد الطيارين السعوديين المشاركين في مناورات رعد الشمال، بإشادة الصحف العالمية، بعدما أدى حركة خطيرة بطائرة مروحية خلال التدريبات التي اختتمت أخيرا في شمال السعودية بمشاركة 20 دولة.







العم معيض

في 21 مارس 2016، تداول نشطاء ومغردون سعوديون مقطع فيديو بعنوان "جلد العم معيض" يظهر أطفالاً سعوديين كانوا منهمكين في اللعب، ليباغتهم فجأة "العم معيض" مستخدماً عصا "خيزران"، نتيجة لعبهم في مجلسه، ويشرع بضربهم.

الزوج الذي غطى مكان جلوس شريكته بشماغه

في 26 مارس، 2016: انتشرت صورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لرجل وزوجته أثناء جلوسهما في أحد المطاعم، وقد غطى الزوج مكان جلوس شريكته بشماغه، وأثارت العديد من الردود بين المغردين، واختلفت الآراء حولها. ودشن المغردون وسماً بعنوان "#زوج_يغطي_زوجته_بشماغه_بمطعم"، وصل إلى قمة الترند السعودي، بالعديد من التعليقات، التي كانت تنظر إلى الموقف إما بالتأييد من باب الغيرة، أو بالمعارضة التي رأت في التصرف إهانة للمرأة.

ارتفاع أحد أغطية الصرف الصحي بفعل الحرارة

22 يونيو، 2016: تناقل مغردون سعوديون مقطع فيديو يظهر تسبب الحرارة الشديدة التي تتعرض لها المملكة في حدوث ظاهرة غريبة، حيث لوحظ ارتفاع أحد أغطية الصرف الصحي بطريقة لافتة في المدينة المنورة. وعزى المغردون تلك الظاهرة لضغط الهواء داخل أنابيب الصرف الصحي أسفل الطرقات بفعل الحرارة.

تفجير الحرم المكي

4 يوليو، 2016: أثار انفجار السعودية، حالة من الغضب والاستياء الشديدين، في الوطن العربي، حيث شهدت السعودية، 3 تفجيرات وقعت بالقرب من الحرم النبوي ومسجد القطيف.

صاحب الفيديو الذي شاهده ملايين السعوديين؟

6 سبتمبر 2016م: لم يتصور محمد الزامل وهو جالس في مطبخ منزله ويلبس قميص نوم أن ينتشر مقطع لا يتجاوز دقيقتين بين السعوديين بهذا الشكل، ليتحول لمقطع يبث الإيجابية والتسامح على حد سواء.

العم محمد الزامل قال لـ"العربية.نت": "لم أكن أتصور أن يكون هذا الفيديو بهذا الشكل وينتشر ويحتفي به الكثيرون.

مغني الراب الحاج

13 سبتمبر، 2016: تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأميركي، كيفن غيتس، وهو يجهش بالبكاء متأثراً أثناء تقبيله الحجر الأسود.





رجل الأمن الذي حمل حاجة مسنة

14 سبتمبر 2016م: يواصل رجال الأمن السعوديين أداء مهامهم بإخلاص، ومساعدة ضيوف الرحمن على أداء مناسك الحج. فقد أظهر مقطع فيديو رجل أمن سعودياً يحمل حاجّة كبيرة في السن لتتمكن من أداء شعائر الحج بيسر وسهولة.

ولاقى المقطع رواجا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن إعجابهم برجل الأمن، وأشادوا بدور المملكة في تيسير المناسك على ضيوف الرحمن.

تمديد الإجازة: "الوعد الأحد"

15 سبتمبر 2016م: رد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية، مبارك العصيمي، على المطالبين بتمديد الإجازة الدراسية قائلا: "أربعة أشهر ما تكفي! الوعد الأحد".

لاعب النصر الذي تزوج محاطاً بـ"البوديغاردس"

24 سبتمبر 2016م: تزوج لاعب النصر السعودي خالد الغامدي في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض، حيث حضر الحفل عدد من نجوم الكرة السعودية، إضافة إلى عدد كبير من الأقارب والأصدقاء. حتى الآن الخبر عادي في الصحف.. لكن في "تويتر" هناك كلام آخر عن صورة مختلفة، فالكثير من المغردين أبدوا استغرابهم من اصطحاب الغامدي لـ"البوديغاردس" الخاص به للحفل ليحيطوا به من كل جانب مبعدين كل من يحاول الاقتراب من الغامدي.

الشاب السعودي الذي أنقذ طفلاً من الموت في آخر لحظة

25 سبتمبر 2016م: كرّم أمير القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، الشاب عمر العثيم بعد إنقاذه طفلاً تعلق في السلالم المتحركة حتى وصل الدور الثاني قبيل أن يسقط من ذلك الارتفاع العالي. وأظهر الفيديو المسجل عبر كاميرات أسواق العثيم في بريدة الحركة السريعة للشاب وتحركه في الوقت المناسب وإنقاذه للطفل الذي استخدم السلالم بطريقة عبثية بعيدا عن أعين والديه.

3 ملايين مشاهدة لفيديو يوثق حياة عائلة سعودية

1 أكتوبر 2016م: وثق مواطن سعودي حياة أولاده في المنزل، بعد أن قدموا للعيش في السعودية من المملكة المتحدة، كاشفاً في (مدونة) "بلوغ" يومي ينشره على "يوتيوب" كيف أنه من الضروري تعلم اللغة العربية.

السيارة الهدية التي اشتعلت فجأة أمام الحضور!

10 أكتوبر، 2016: وثق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشتعال سيارة، قدمت هدية لعريس في يوم زفافه، إلا أن النار شبت فيها دون سابق إنذار.

شاب سعودي تنكر بزي نسائي في نجران

18 أكتوبر، 2016: ألقت الجهات الأمنية بمنطقة نجران القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بزي نسائي ويتجول بسيارته في شوارع المنطقة.

مشاجرة عنيفة داخل مدرسة

26أكتوبر 2016م: وثّق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمضاربة جماعية داخل إحدى المدارس دون أن يوضحوا مكان ووقت وقوعها، مبدين استهجانهم للفوضى التي حدثت.

وظهر في الفيديو عدد كبير من الطلاب المجتمعين في ساحة إحدى المدارس وسط مضاربة عنيفة في غياب تام لمعلمي أو مسؤولي المدرسة.

الطيار السعودي الذي هبط وسط الغبار

15 ديسمبر 2016م، وسط أجواء مغبرّة تعيشها الرياض اليوم قد تصل إلى انعدام الرؤية، تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو تم نشره عبر حساب "عشاق عالم الطيران"، لطيار سعودي أثناء عملية هبوطه بطائرته بمطار الملك خالد بالرياض وسط الغبار.

تحدي المانيكان في مكان محظور

16 ديسمبر 2016م: تعرض موظفو أحد المصارف السعودية للمساءلة والتحقيق على إثر تصويرهم مقطعا على طريقة (المانيكان)، لاقى انتشارا واسعا، حيث ظهر الموظفون مع عامل الشاي وأحد العملاء وهم يقومون بأداء الحركة الشهيرة للمانيكان وسط غرفة العمليات، ما دعا إدارة المصرف للقيام بالتحقيق معهم كون التصوير في غرفة العمليات من المحظورات لدى المصارف.

"فيديو" مقتل أشهر مفحط سعودي "كنق النظيم

24 سبتمبر 2016م: ظهرت مجموعة من الفيديوهات على "يوتيوب" تظهر تفاصيل الحادث الأليم، الذي أودى بحياة أشهر مفحطي السعودية أحمد شتيوي الرويلي، أو كما يلقب من محبيه بـ"كنق النظيم" صباح الجمعة، حيث انحرفت سيارته وارتطمت بالسياج الحديدي على طريق القوات بالرياض، ونتج عن ذلك وفاته وسط صدمة وذهول من المتواجدين بالموقع.

ويقطن أبو شتيوي في حي النظيم، ولا يتجاوز عمره 24 عاماً، ويستخدم في "التفحيط" سيارات مختلفة (سوناتا – أكوورد – كاميري)، ويمارس "كنق النظيم" التفحيط بين الرياض والقصيم، ويتم تحديد موعد مسبق بينه وبين جماهيره عبر أجهزة بلاك بيري، لكي يتواجدوا في ساحة التفحيط.

أمير الرياض يرد على مواطن

4 نوفمبر، 2016: فاجأ الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، متصلاً على رقم طوارئ أمانة الرياض بالرد عليه، وتسجيل بلاغه أمام مسؤولي الأمانة بعد اجتماع مجدول لرؤساء البلديات.

راقصة الطريق

6 نوفمبر، 2016: ألقت قوات الشرطة بمنطقة الرياض القبض على ثلاثة شباب جاهروا بالمعصية، ووثقوا مقطع فيديو، أثناء وجودهم في مكان ناءٍ بصحبة فتاة، وبشكل مخل بالقيم والآداب العامة.

فيديو الدجاج الفاسد

17 نوفمبر، 2016: في صحراء واسعة، وقفت نحو 25 شاحنة محملة بصناديق دجاج فاسد "غير صالح للاستهلاك البشري"، ونزل منها عمال وبدأوا برمي نحو 80 ألف "كرتونة" دجاج على التراب بطريقة عجيبة.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام العمال بإفراغ الصناديق وتجميعها أمام الشاحنات عند أسفل تلة تراب.

سيارة تطير في الهواء وتصطدم بأخرى

26 نوفمبر، 2016: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة رباعية الدفع تصطدم بأخرى بعد أن طارت في الهواء.

وفي الفيديو، يظهر سائق السيارة الذي يمارس "التطعيس" محاولاً القفز فوق تلة رملية، إلا أنه اصطدم بسيارة أخرى متوقفة بعد التلة. ولم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من مكان وقوع الحادث.

صرخات أخ لحظة انتشال شقيقه الغارق

27 نوفمبر 2016م وسط صيحات أخيه المكلوم، انتشلت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، جثمان شاب غرقت سيارته في مجرى سيل قرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فرق الدفاع المدني وهي تنتشل الجثمان، بعدما نجحت في كسر زجاج السيارة وإخراج الجثة، وسط صرخات مؤلمة من أخيه المتواجد في المكان.

فيديو مؤثر.. مسن تمنى رؤية حفيده فكانت المفاجأة:

1 ديسمبر، 2016: تفاعل مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي بمشهد اعتبروه الأكثر تأثيرا لمسن يتمنى رؤية حفيده حمد، عائداً من الحد الجنوبي في السعودية بعد أن وردته أنباء عن إصابته، فتمنى لو يراه.

الملك سلمان يؤدي العرضة الإماراتية

5 ديسمبر، 2016: تذكّر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قديم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء مشاركته احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني. ويُظهر الفيديو أداء الملك سلمان للعرضة الإماراتية في الجناح الخاص بدولة الإمارات في احتفال سابق بمهرجان الجنادرية، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة سلطان بن طحنون آل نهيان.

الملك سلمان يؤدي "العرضة" في قطر

5 ديسمبر، 2016: شارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في أداء رقصة "العرضة النجدية"، وذلك خلال مراسم استقباله في قطر، قادما من الإمارات العربية المتحدة ضمن جولة شملت أيضا البحرين والكويت.

الملك سلمان يؤدي العرضة في البحرين

7 ديسمبر، 2016: أظهرت لقطات تلفزيونية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يؤدي العرضة، التي أدتها فرقة فنون شعبية بحرينية، في الحفل الذي أقامه ملك البحرين احتفاءً بزيارته.