فيديو.. شاب سعودي يضرب عاملاً في محطة وقود

تكررت حالات التعدي على العمالة الوافدة مؤخراً، وبانتظار العقاب الرادع لزجر مثل هذه التصرفات. وفي أحدث هجوم، اعتدى شاب بالضرب على عامل في محطة بنزين في مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت سيارة من نوع "أكسنت" تقف في محطة وقود لتعبئة البنزين في إحدى المحطات، وبعدما فرغ العامل من التعبئة، وقف بجانب باب السيارة الأمامي لطلب قيمة البنزين.

إلا أنه حينما طال انتظاره أمام نافذة السيارة المغلقة، طرقها عدة مرات وفتح الباب، قبل أن ينزل السائق وينهال صفعاً على العامل.

ثم يعود إلى سيارته، ويأتي بعصا غليظة، ويواصل ضرب العامل بقسوة غير مبررة.

وطالب المغردون في تويتر تحت وسم "شاب يضرب عاملاً" بتشديد العقوبة على مثل هذه التصرفات، التي لا تمثل المجتمع السعودي كي تردع من يقوم بمثلها.