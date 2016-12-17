كيف احتفلت مطارات السعودية باليوم الوطني للبحرين؟

شاركت هيئة الطيران المدني والإدارات الحكومية العاملة في المطارات السعودية، مملكة البحرين الاحتفاء بيومها الوطني الذي يوافق 16 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، وعمت مظاهر الاحتفاء أرجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار المدينة، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، ومطار الطائف، حيث قدمت برامج احتفالية للرحلات القادمة من البحرين، ووزعت الورود وأعلام السعودية والبحرين، كما تزينت بوابة مطار الملك خالد الدولي بأعلام الدولتين.

ولقيت البادرة الاهتمام والثناء على مواقع التواصل، وشاركت الإدارة العامة للجوازات في إضفاء نوع من الاحتفاء من خلال مشاركة منسوبيها في مراسم استقبال المسافرين، وتوشح شالات تحمل علمي البحرين والسعودية.