الجبير: نطالب العالم بإجراءات صارمة لوقف تدخلات إيران

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي، جون كيري، إن أي اتفاق في اليمن يجب أن يرتكز على المبادرة الخليجية وقرار الأمم المتحدة، وهما المرجعان المتفق عليهما.

وأضاف الجبير أن بلاده تطالب العالم باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تدخلات إيران في المنطقة.

فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن تنظيم داعش في طريقه للهزيمة.

وصرّح كيري أن بلاده تدين الهجمات الإرهابية، التي وقعت الأحد في مدينة عدن اليمنية.

كما أضاف: "يجب أن ننهي الحرب في اليمن بشكل يحمي أمن السعودية"، وحثّ كيري كل الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد كيري أيضاً أن خطة الأمم المتحدة قابلة للنقاش وليست نهائية، وأن الهدف الأول إنهاء حرب اليمن، والتوصل لتسوية سياسية لمعالجة الوضع الإنساني فيه.

وشدد كيري على أن بلاده ترفض التدخل الإيراني في اليمن، كما ترفضه السعودية.