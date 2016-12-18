السعودية.. المعتدي على عامل محطة الوقود في قبضة الأمن

قبضت شرطة منطقة حائل في السعودية ليل السبت، على الشاب السعودي المعتدي على عامل محطة الوقود، فيما أحالت أوراقه لهيئة التحقيق والادعاء العام.

جاء ذلك بعدما انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يعتدي بالضرب على عامل في محطة بنزين وأثار المقطع استياء وغضب السعوديين وطالب المغردون في تويتر تحت هاشتاق "شاب يضرب عاملاً" بتشديد العقوبة على مثل هذه التصرفات، التي لا تمثل المجتمع السعودي كي تردع من يقوم بمثلها.

وكانت سيارة من نوع "أكسنت" تقف في محطة وقود لتعبئة البنزين في إحدى المحطات، وبعدما فرغ العامل من التعبئة، وقف بجانب باب السيارة الأمامي لطلب قيمة البنزين.

إلا أنه حينما طال انتظاره أمام نافذة السيارة المغلقة، طرقها عدة مرات وفتح الباب، قبل أن ينزل السائق وينهال صفعاً على العامل.

ثم يعود إلى سيارته، ويأتي بعصا غليظة، ويواصل ضرب العامل بقسوة غير مبررة.



