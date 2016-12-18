بالفيديو.. جندي سعودي لزوجته "أحبك ولن أنساكِ"

حمل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة مشاعر فياضة أرسلها جندي سعودي يدعى يحيى الغزواني لزوجته، وهو داخل أحد الخنادق في خط المواجهة الأمامية على الحدود السعودية اليمنية معبراً عن حبه وتقديره لها.

وبدأ يحيى رسالته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول "زوجتي الغالية أم تالين والله العظيم اني أحبك ولك مكانة في قلبي وما نسيتك".

وأضاف "وأعلم المعاناة التي تعيشونها وأنا عيشتكم فيها، ولكن هذا بلدي معقل الإسلام وهذا ديني ولا بد أن أكون في هذا الموقف بل على كل مسلم أن يكون في هذا الموقف"، معتذرا لها عن تقصيره، ومطالبا أم تالين أن تسامحه.

وقال يحيى لـ"العربية.نت" إن المقطع خاص لكنه انتشر معبرا عن عدم انزعاجه من ذلك، وقال هو رسالة لم تكن لزوجتي فقط بل أيضا رسالة لإخواني الجنود المرابطين على الحدود السعودية وعلى مختلف الجبهات، فرسالة الوطن غالية فهي أغلى من الروح والنفس.

من جانبه غرد الشاعر سليمان الصقعبي عبر حسابه في "تويتر" حول المقطع الذي انتشر للجندي يحيى وقال "إنها رسالة حب ووفاء لزوجته من قلب المعركة إلى قلب الوطن وستعود يا يحيى منتصرا وترفع رؤوسنا جميعا."