رأس طفلة يستنفر الدفاع المدني في محافظة العلا

طفلة لم تتجاوز الرابعة، تلهو في منزلها ببراءة حتى احتجز رأسها في الحواجز الخاصة بنوافذ المنزل، الواقع في محافظة العلا وانهارت بالبكاء، حيث ورد مركز العمليات في الدفاع المدني اتصال من عائلة الطفلة، التي تبلغ من العمر 4 سنوات.

وباشرت فرق الدفاع المدني فك احتجاز الطفلة، بنافذة شقة بالدور الثاني، وذلك في عمارة مكونة من دورين بحي السلام.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم تحرير الطفلة، وكانت حالتها جيدة. فيما نبه الدفاع المدني الآباء والأمهات بمتابعة أبنائهم، وعدم تركهم في مواقع خطرة بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.