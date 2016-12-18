شاهد سعودي يقبل أقدام والدته في حفل تخرجه

في مظهر من مظاهر البر وتعبيراً عن الشكر، ضرب شاب مثلاً في الإحسان والبر إلى الوالدين، بإدخال السعادة على قلب والدته، ليغمرها بالأفراح والبهجة، حيث قام بتقبيل قدمي والدته في حفل تخرجه، وذلك بعد أن استلم جائزته.

وقد تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأحد الخريجين وهو يقوم بإهداء نجاحه وتفوقه إلى والدته؛ عبر تقبيل قدميها في قاعة للاحتفال بالخريجين.

ويُظهر الفيديو الذي لم يتبين مكان أو توقيت تصويره، قيام الخريج بالنزول من على منصة الاحتفال عقب استلام شهادته وإهدائها إلى والدته، وتقبيل قدميها وسط تصفيق الحضور.

وتفاعل ناشطو تويتر مع المقطع وأنشؤوا هاشتاق #خريج_يهدي_والدته_نجاحه، وجاءت الردود معبرة جداً والكل يحث على بر الأم، والسعي دائماً لما يجعل الأهل فخورين بأبنائهم، في حين عبر آخرون على أن هذا الموقف قد يكون محرجاً للأم.

وقد شاهدنا العديد من المقاطع، التي يظهر بها الأبناء حبهم لأمهاتهم من خلال تقبيل أقدامهن، منها فيديو الشباب المصري الذي قبّل قدم أمه ليلة زفافه، وشاب سعودي قام بالاحتفال بوالدته بعد تخرجها في الثانوية العامة بأن استقبلها عند باب مدرستها، وقدم لها الورد، وقبّل يديها وقدميها وزين لها السيارة التي سيقلها بها، فرحة منه بتخرجها.