كم أنتم قساة أيها «الإعلام الجديد»!

لا أعرف هل الجيل تغير أم هي وسائل الإعلام الحديث التي هتكت المستور وأخرجت ما في الصدور من أمراض اجتماعية ونفسية وأحقاد عنصرية وطائفية وطبقية وإقليمية وكم هائل من الحسد والغيرة والتشفي والكراهية؟

لم يكن الشاعر الرائع حيدر العبدالله الأول في سلسلة الضحايا ولا أظنه سيكون الأخير، إلا أن ما ناله نبّه إلى حقيقة مخيفة، هي أن لا شيء سيعجب فرسان الإعلام الجديد مهما كانت موهبة الضحية.

حيدر العبدالله قبل إلقائه القصيدة الترحيبية بخادم الحرمين كان نال جائزتي «عكاظ» و«المليون» للشاعر الأول، ومعنى هذا أننا معشر الجماهير أو هواة الشعر أو متذوقيه وصلتنا رسالة عن مستواه، فلا يحق لنا إجمالاً ونحن جهلة أن نفتي ونحلل قصيدة الرجل من الناحية الفنية.

نعم، لعل من حقنا أن نتحدث عن أنها جميلة أو جميلة جداً أو بأسوأ الأحوال لم تعجبنا وكفى، أما أن نظهر مواهبنا الدفينة في السخرية والاستهتار بالشاعر وإلقائه وحركات جسمه وصوته ناهيك عن الادعاءات بسخف قصيدته أو تفاهة كلماتها لهو ظلم، بل منتهى الظلم له وللشعر والشعراء بشكل عام.

حقيقة، كان مضحكاً مبكياً عندما كنت أستمع لصوت أحد مواطني دول شرق آسيا وهو يقلد حيدر العبدالله من حيث الإلقاء بالطريقة نفسها التي غرست في أذهاننا بأن اللهجة مشوهة، وهي ليست كذلك، بل هذا نتيجة الاستعلاء الذي تعلمناه بشكل تربوي مغلوط، كل هذه المهارات لقتل الرجل! تالله إنكم فعلتم المستحيل لذلك. شئتم ذلك أم أبيتم، قصداً كان أم جهلاً!

مقالة الزميل خلف الحربي عن الشاعر وقصيدته فيها نوع من القسوة مع الفارق بطبيعة الحال بين خلف والبقية، فهو من جهة اعترف أن لا علاقة له بالشعر، ومع ذلك قال إنها فقيرة فنياً! ومن جهة أخرى قال لمَ لم يكن الشاعر جاسم الصحيح هو الشاعر؟ وهذا طلب غريب، فالصحيح شاعر قدير من وجهة نظري كمتذوق، إلا أن خلف لا يملك حق الاختيار في الأساس، فقد يقول آخر لمَ لا يكون الشاعر فلاناً أو علاناً؟ ولربما هناك من يطالب بشاعرة ولمَ لا؟ وقبل هذا وبعده الاختيار وقع من إمارة المنطقة الشرقية ومن لجنة قيمت الشعر وأجازته ولم تكن لتفعل هذا وهي تراه غير جدير أو صالح، ولا أتفق تماماً معه في حكم الجماهير، فهم ليسوا أكثر قدرة من شعراء كبار معروفين أشادوا بها فنياً.

كان من الواضح أن السبب الرئيس لكل هذه الضجة، أننا تعودنا على الشاعر الكبير خلف بن هذال وطريقة إلقائه، وبالتالي لم تألف الأذن شيئاً سواه على مدار العقود الأخيرة، ولكن دوام الحال من المحال، ولو تعودت الأذن على شاعرنا حيدر لربما لن نرضى له بديلاً في المستقبل.

تحدث بعضنا عن أن السبب قد يكون طائفياً، على أنني لا أعتقد ذلك إطلاقاً، فرد فعل الكثيرين كان تلقائياً وكثيرون - وأنا منهم - لم يكونوا يعرفون إلا أنه مواطن سعودي، ألا يكفي هذا؟ ولا أخفيكم شعرت بهلع أن يفكر أحد السعوديين بهذه البشاعة، فرفضها شعوري الباطن والظاهر.

لا أحب المواعظ، فكل إنسان لديه عقل يفكر به ويميز، ولكن لنتعلم شيئاً مهماً جداً، هو أن الحكم على شيء يجب أن يكون بمعزل عن صاحبه، ليتنا نتعلم ذلك جيداً، وقصيدة حيدر مثال كبير، فعندما ألقيت بصوت آخر أحبها كثيرون كانوا كرهوها، ولربما للقلة المشوهة لو كان الشاعر قريباً لهم لأحبوه أيضاً.

لا أعرف الشاعر حيدر، لكني حمدت الله أنه كما قرأنا قد تقبل هذا الهجوم الكاسح بشجاعة، والمرجح أنه لو كان ظهوره هو الأول أي قبل جوائزه السابقة فمن المحتمل أننا كنا سنفقد شاعراً كبيراً.

*نقلا عن "الحياة"