السعودية: ندين هجوم الكرك ونقف مع الأردن ضد الإرهاب

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية، وبأشد العبارات، الهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، وما أسفر عنه من مقتل عدد من رجال الأمن ومدنيين وسائحة، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ضد الإرهاب، مقدماً العزاء لذوي الضحايا، وللأردن الشقيق وكندا الصديقة حكومة وشعباً، ومتمنياً سرعة الشفاء لجميع المصابين.

وقتل 10 أشخاص بينهم 7 رجال أمن وسائحة كندية في هجوم شنه مسلحون مجهولون الأحد على مركز أمني ودوريات للشرطة في الكرك جنوب الأردن.

