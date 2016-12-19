الشرقية تدشن "تواصل" لترجمة أحاديث الصم مرئياً

لأول مرة بالشرقية دشنت الجمعية السعودية للإعاقة السمعية مركز "تواصل" لدعم فئة الصم، حيث يقوم على ترجمة حديثهم مع الطرف الثاني من السامعين في الجهات الطبية والقضائية والأمنية عن طريق الاتصال المرئي، كان ذلك مساء أمس الأحد في حفل تدشين مشاريع ذوي الإعاقة بالشرقية، بحضور محافظ الخبر سليمان الثنيان نيابة عن أمير المنطقة الشرقية، ومدير الشؤون الصحية صالح السلوك.

من جهته كشف مدير الجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية علي الرياني لـ"العربية.نت" أن هذا المشروع يسعى لتمكين اندماج ذوي الإعاقة السمعية مع أفراد المجتمع، وزيادة فرص التواصل معهم، من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة لهم وتسهيل حصولهم عليها.

وأضاف الرياني أن ذوي الصم سيستفيدون بالاتصال على المركز في أي وقت، ليقوم مزود الخدمة "مترجم لغة الإشارة" بالتلقي منه وترجمة ما يريد للسامع في الجهة المعنية والعكس كذلك ليأخذ من السامع ما يريده ثم يقوم مزود الخدمة في المركز بترجمة ذلك للأصم عن طريق الاتصال المرئي، حيث إن المشروع مزود بكافة الخدمات.

وحضر حفل تدشين المشاريع عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسؤولين ووجهاء المجتمع، كما حضر لاعبو نادي الاتفاق، لتعريفهم بالإمكانيات وكيفية الاندماج بأبسط صورة .