طفلة تلقي قصيدة أمام وزير التعليم احتفاء بيوم اللغة

افتتح وزير التعليم، د.أحمد العيسى،‬⁩ صباح اليوم فعالية الوزارة بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية.‬

وكانت في استقباله الطفلة لولو الأمير التي قامت بطلب الإذن من الوزير لإلقاء قصيدة أمامه عن ⁧‫اللغة العربية‬⁩ قالت فيها:

بريح المسك والكاذي ..وحب رائح غادي

وأصوات معطرة ..وصوت المنشد الحادي

نحييكم بمهجتنا .. وحب جارف بادي

وذي أرواحنا هتفت ..تنادي روعة الضادي

لك بالحب يا لغة ..بنت في القوم أمجادي

سنحميها ونحفظها ..نقيها من أذى العادي

وقد صفق لها الوزير والوفد المرافق له. وعقب ذلك أخذ العيسى جولة في المعرض الفني للوحات اللغة العربية والخط العربي، ثم دشن المركز الوطني لتطوير تعليم العربية وتعلمها.

وقال في ختام الفعالية: "سعدنا بمشاركة طلابنا وطالباتنا بالتعليم بهذه الفعالية. هذا دليل على اهتمامنا باللغة العربية تعلماً وتعليماً لكي نراها شامخة ويتفاعل معها طلابنا على المستويات كافة. وبالنسبة لمركز تطوير العربية نأمل أن يكون بيت خبرة وسيهتم بدعم الوزارة في تطوير مناهج اللغة العربية، وتدريب المعلمين والمعلمات، إضافة إلى تطوير المنظومة التعليمية في مجال اللغة العربية. هناك تحدٍ في مجال تعليم العربية ونحن نهتم بتعزيز قدرة المناهج على استقطاب واهتمام الطلاب وقدرتهم على التفاعل مع اللغة قراءة وتحدثاً وكتابة. كما لا يزال أمامنا مشوار طويل حتى نكون راضين عن مستوى اللغة العربية في مدارسنا".