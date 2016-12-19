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ظهور الدعاة تلفزيونياً مرتبط بإذن "الشؤون الإسلامية"

المصدر: دبي - قناة العربية
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بعد الجدل الكبير في المجتمع السعودي، الذي أثاره ظهور أحد الدعاة عبر إحدى القنوات الفضائية، وفتواه بأن ارتكاب فاحشة زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر، كشف مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية لصحيفة "الوطن" السعودية أن ظهور الدعاة في التلفزيون مرهون بموافقة الوزارة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الثقافة والإعلام بشأن أي استضافة تخصّ شخصيات دينية في حوارات صحافية أو حلقات تلفزيونية تعنى بالأمور الفقهية، وفق الصحيفة.

كما أبدى المصدر، بحسب الصحيفة، عدم رغبته في الحديث عن فحوى هذا التنسيق، موضحاً أنه يعود إلى مكتب وكيل الوزارة مباشرة، من دون تدخل فروع الوزارة في المناطق.

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