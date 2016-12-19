عسيري: القانون الدولي لا يحظر استخدام الذخائر العنقودية

قال اللواء الركن أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي إن "القانون الدولي لا يحظر استخدام الذخائر العنقودية، ولكن قامت بعض الدول بالالتزام بعدم استخدام الذخائر العنقودية من خلال الانضمام إلى اتفاقية الذخيرة العنقودية لعام 2008م".

جاء ذلك رداً على تصريحات منظمة العفو الدولية بأن الذخيرة العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع استخدمت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2015م وكانون الثاني/يناير 2016م بقرب مدينة الخضراء اليمنية.

وأوضح عسيري أن المملكة العربية السعودية وجميع دول التحالف ليسوا أعضاءً في هذه الاتفاقية، وبالتالي فإن استخدام قوات التحالف لهذا النوع من الذخائر لا يعد مخالفاً لأحكام القانون الدولي.

وأضاف أن قوات التحالف فتحت تحقيقاً بشأن استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع في اليمن وتواصلت مع الجانب البريطاني والجهات الأخرى، واتضح أن قوات التحالف استخدمت هذا النوع من الذخائر في اليمن بشكل محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة لحماية حدود المملكة العربية السعودية من القصف والاعتداءات المتكررة من قبل ميليشيات الحوثي على المدن والقرى السعودية مما نتج عنه سقوط ضحايا من المدنيين.

وتابع عسيري أن قوات التحالف تدرك بشكل كامل أهمية الالتزام بمبادئ القانون الانساني الدولي عند استخدامها لهذا النوع من الذخائر، ولذا لم يتم استخدامها في المناطق السكنية المدنية.

وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية قررت إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755) ، وأبلغت حكومة المملكة المتحدة بذلك.