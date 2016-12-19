هاكر يخترق حساب رئيس نادي النصر

‏تعرض حساب رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، في تويتر للاختراق من هاكر سمّى نفسه "محيا العتيبي"، وبث عبر الحساب (13) تغريدة، أبرزها "أعتذر لسمو الأمير ولكن إعلامكم هو اللي حدنا على هالأمور، لولا تعصب الإعلام الأصفر لما حدث هذا أنتم من شحنتم الوسط الرياضي، سواء إعلاميون أو رؤساء أندية، لذلك هذه ردة فعلنا فتقبلوها".

كما غرد بأبيات شعرية ومقطع فيديو ووضع في مقدمة الحساب علم المملكة بألوان وشعار نادي الهلال.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها المخترق العشريني "محيا العتيبي" الذي يطلق على نفسه "زعيم 511" بالتعدي على الحسابات الإلكترونية. فقد سبق أن اخترق عدداً من الحسابات، منها حساب الأمير نواف بن فيصل وحسابات الإعلاميين عبدالله المديفر وأحمد المصيبيح وعبدالعزيز المريسل وياسر العمرو وهشام الهويش.

من جانبهم، طالب مغردون بضرورة تفعيل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يجرم مرتكبي التعدي على الحسابات أو المواقع الإلكترونية ويوقع بحقهم عقوبات مالية، إضافة إلى السجن لمدة تتناسب مع نوع الجريمة المرتكبة.