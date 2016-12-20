أمير الشرقية: سنجلب خاطفي الشيخ الجيراني للعدالة

أكد الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية في مجلس الاثنينية مساء أمس، أن عملية اختطاف الشيخ محمد الجيراني جريمة تعد في الدرك الأسفل لأعمال الإرهاب، وأضاف "ليعلم الجميع أنه لن يهدأ لنا بال ولن يغفو لنا جفن حتى يعود الشيخ ‫محمد الجيراني‬ سالماً ‫إن شاء الله‬، وسيجلب الخاطفون للعدالة".

وبين بأن "اختطاف قاضي الأوقاف والمواريث الشيخ ‫ الجيراني‬ حادثة غير معهودة على مجتمعنا، حيث إننا ‫أمة عربية‬ صرفة نشأنا على ‫مكارم الأخلاق‬ لا نفرط بالشرف، ننصر المظلوم، نفي بالعهد ولا ننقضه، ونستنكر ‫الخيانة‬".

واستعرض الأمير سعود بن نايف التقرير الإحصائي لعام 1437هـ، الذي قدمه مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، بحضور قادة الأجهزة الأمنية التابعة للأمن العام .

وأظهر التقرير انخفاض معدلات القضايا الجنائية بواقع ١١٪‏ لعام ١٤٣٧هـ عن العام السابق، وأبدى أمير المنطقة إشادته بما احتوى عليه التقرير من جهود ونشاطات أمنية وميدانية قامت بها شرطة المنطقة الشرقية وجميع أجهزة الأمن التابعة لها، لافتا إلى أهمية استشعار المواطنين لدورهم مع رجال الأمن في تبليغ الأجهزة الأمنية عن كل مخالفة وعدم إيواء المخالفين أو التستر عليهم، لما يترتب على ذلك من إيقاف وعقوبات وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.