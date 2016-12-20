الخليجي البغيض والصعيدي الساذج واللبناني الرومانسي!

هل استفزكم العنوان؟ نعم هو مستفز جدا، لكن هذا ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوميا وأمام أعينكم ولا تحركون ساكنا، بل إن بعضكم يقوم بإعادة نشره من باب المزاح، إن تصنيع الصورة النمطية لم يعد أحد أساليب الحرب والتدمير المعنوي فقط في زماننا هذا، بل أصبح بمثابة السلاح النووي الاجتماعي الفتاك، حيث يتم مسخ المجتمع المستهدف وتحويله إلى مجتمع آخر بقيم مشوهة ومنطلقات مختلة وصور جديدة ممسوخة، هي عملية اغتيال إعلامي متعمد ومخطط لها ضد قيم ومنطلقات المجتمع المستهدف. جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد. مثلا يتداول العرب هذه النكتة السمجة عبر الواتس اب بشكل جنوني، حتي إنها وصلت إلى هاتفي أكثر من خمس مرات في يوم واحد ومن أشخاص يسكنون في بلدان مختلفة.

تقول النكتة إن اللبناني يهدي زوجته وردة عندما يعود من السفر، أما المصري فيكتفي بثوب جميل، بينما يتعمد السوري أن يهدي زوجته عطرا مختلفا بعد كل رحلة، ويجتهد الخليجي ليكون رومانسيا ومواكبا للبناني والمصري والسوري، وذلك بأن يجلب معه حيوان (الضب) من رحلته البرية ويجبر الزوجة على طبخه، لأنه قام بدعوة أصدقائه على العشاء. النكتة غير واقعية، وتصور الخليجي على أنه غير لطيف وغير رومانسي، فيتم وضعه في صورة الإنسان القاسي والبغيض والذي يفتقر لكل مقومات الزوج الجيد. نفس النكتة تصور الفتاة الخليجية على أنها فاقدة للأنوثة والحب ومظلومة من قبل ابن مجتمعها وبلدها، وإنه من الغباء البحث عن زوج خليجي طالما باقي رجال العرب يهدون زوجاتهم العطور والزهور والهدايا.

هذه النكات امتدت لتلصق بالشاب الخليجي لقب (أبو سروال وفانيلا) وتلصق بالفتاة الخليجية لقب (أم الركبة السوداء)، كل ما تقدم جزء من الصورة النمطية التي ساهم الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بترسيخها، وهي صورة مغلوطة ومشوهة، وأن الخليجي هو الأكرم بين رجال العرب والعجم في تقديم الهدايا لزوجاتهم، وأن الخليجية هي الأكثر اعتناء بجمالها وأناقتها، انتظروا هذه صورة نمطية أخرى غير حقيقية، لا يوجد شعب يختزل الكرم والشجاعة والذكاء والرومانسية.

إن القولبة المتعمدة وتصنيع الصورة النمطية السلبية تحدث نتيجة تشويه متعمد للحقائق، والتعميم المفرط بالسادية ضد المجتمع المستهدف، وهي بلا شك من أخطر ما تقوم به وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، ومن أشد أشكال الظلم الذي يتعرض له البشر في هذا العصر، النكات من أسرع وسائل غسيل دماغ الإنسان، ومن أكثر أنواع التأثير الفكري تدميراً، وقد استخدمت في معظم حروب العالم من ضمن الحروب النفسية واﻹعلامية لتدمير الخصوم والنيل من مبادئهم وقدراتهم وقناعاتهم، والتاريخ يحتوي الكثير من الشواهد، كانت الماكينة الإعلامية البريطانية تصور المواطن المصري الذي يسكن الصعيد بأنه ساذج وغبي، وذلك لأن البريطانيين اكتشفوا أن إخوتنا الصعايدة أصحاب نخوة ورجولة وشجاعة وقوة وثبات بحكم طريقة النشأة والبيئة، فأرادوا كسرهم وبثوا نكتا تسخر منهم حتى رسّخوها في المجتمع العربي ذلك، أنتم كلكم تعرفون أننا أحيانا نتعمد حشر اسم صعيدي في أي نكتة تتحدث عن السذاجة لجعلها مؤثرة على المتلقي، فعندما يذكر لك صعيدي يتبادر لذهنك شخصية غبية وسطحية، بينما الصعيدي الذي عايشناه وتعاملنا معه وما يقال عنه كذب وافتراء، وأن الكثير من الصعايدة متفوقون في المحافل السياسية والعلمية والاجتماعية.

وعلى غرار الصورة المشوهة عن الصعيدي فكل شاب خليجي هو مترف غني ومدلل، وكل شاب لبناني وسيم وذكي ومثقف، وكل هندي هو محدود الذكاء وغبي ولا يصلح إلا للأعمال اليدوية، علما أن عدد الهنود الذين يحملون لقب مليونير في أوروبا فاق كل الجنسيات الأخرى، ناهيك عن تفوقهم في مجال العلوم والسياسة، كل ما تقدم يساهم في بناء أفكار تتحول إلى قناعات وانطباعات وأفعال في المستقبل، ولتتأكدوا من ذلك أود أن أخبركم بأن الكثير من هذه القوالب المتعمدة لم تولد في مضارب الدول المستهدفة، بل جاءت من الخارج بشكل متعمد ومدروس، نكات أطلقها الأعداء والخصوم للنيل من مكانة شبابنا وبناتنا في إطار حرب القناعات والقوالب المعادية لتهتز ثقتنا بأنفسنا وتصبح النكت قناعات مع مرور الوقت، إن الصورة النمطية السلبية التي يحاول الإعلام ترسيخها في الأذهان حول الشعوب والثقافات والأعراق والاتجاهات السياسية والفكرية هي بلا شك مظهر من مظاهر الظلم وعدم العدل في هذا العالم، وهي السبب وراء انفجار الكثير من الصراعات وزيادة حدة الكراهية، بل تساهم في شرعنة الكراهية والإرهاب، وتبرر عملية الاعتداء على ضحايا الصورة النمطية السلبية، وتجعل العدوان عليهم شيئاً مبرراً ومفهوماً.